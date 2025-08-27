Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Воспитанник «Енисея» Исаев объяснил, почему пропустил квалификацию ЛЧ в «Карабахе»

Воспитанник «Енисея» Исаев объяснил, почему пропустил квалификацию ЛЧ в «Карабахе»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев объяснил причины своего отсутствия в матчах квалификации Лиги чемпионов.

«На самом деле это старая проблема. Из-за остеофитов (это такие наросты) в тазобедренном суставе я не мог нормально играть. Боли были ужасные — врагу не пожелаю. Почти весь прошлый сезон их терпел. Это мешало набрать лучшую форму, выйти на пик возможностей. В конце чемпионата решил сделать операцию — почистить сустав, чтобы к осени быть в строю. Я уже вышел на поле, начал индивидуально заниматься с тренером. Надеюсь, через недельку вернусь в общую группу. Сам этого жду не дождусь!» — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футболист является воспитанником красноярского футбола и ранее выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

