«Это честь для меня». Игрок «Зенита» Дуглас Сантос высказался о вызове в сборную Бразилии

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что рад получить приглашение в сборную Бразилии. Отметим, что Сантос, который ранее получил гражданство Российской Федерации, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

«Я очень счастлив этим вызовом, и для меня всегда будет честью служить сборной Бразилии. Я могу только поблагодарить бога за эту возможность!» — написал Сантос в социальных сетях.

В сентябре сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.