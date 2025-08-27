Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Сегодня, 27 августа, стартует программа ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится всего одна игра.

Расписание матчей Лиги Европы 27 августа (время — московское):

Отметим, что основная часть ответных матчей раунда плей-офф отбора в Лигу Европы состоится завтра, 28 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.