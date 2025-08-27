Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа
Комментарии

Сегодня, 27 августа, стартует программа ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится всего одна игра.

Расписание матчей Лиги Европы 27 августа (время — московское):

Отметим, что основная часть ответных матчей раунда плей-офф отбора в Лигу Европы состоится завтра, 28 августа.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь матчей Лиги Европы
Материалы по теме
Топ-события среды: ЦСКА и «Краснодар» в Кубке России, Лига чемпионов и старт Евробаскета
Топ-события среды: ЦСКА и «Краснодар» в Кубке России, Лига чемпионов и старт Евробаскета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android