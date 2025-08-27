Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа
Сегодня, 27 августа, стартует программа ответных матчей раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня, в рамках которого состоится всего один матч. Остальные игры этой стадии отбора в Лигу конференций пройдут завтра, 28 августа.

Расписание матчей Лиги конференций 27 августа (время — московское):

  • 19:45. «Рига» (Латвия) — «Спарта» Прага (Чехия).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис». Матч за трофей завершился с разгромным счётом 4:1.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
