Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Актобе» Парфёнов: выход «Кайрата» в ЛЧ — событие для всего Казахстана

Бывший тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов — это событие для всего Казахстана! С этим нужно поздравить руководство клуба и саму команду, потому что такое происходит не каждый раз. Это показатель определённой работы всего клуба. Заслужили! То, что «Кайрат» будет играть в Лиге чемпионов — большой стимул для команды, футболистов и всего казахстанского футбола», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира.

