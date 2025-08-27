Экс-тренер «Актобе» Парфёнов: выход «Кайрата» в ЛЧ — событие для всего Казахстана

Бывший тренер «Актобе» Дмитрий Парфёнов высказался о выходе «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов — это событие для всего Казахстана! С этим нужно поздравить руководство клуба и саму команду, потому что такое происходит не каждый раз. Это показатель определённой работы всего клуба. Заслужили! То, что «Кайрат» будет играть в Лиге чемпионов — большой стимул для команды, футболистов и всего казахстанского футбола», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира.