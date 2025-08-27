Скидки
Милан Гаич оценил старт сезона РПЛ в исполнении ЦСКА

Милан Гаич оценил старт сезона РПЛ в исполнении ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил старт сезона Мир Российской Премьер-Лиги в исполнении армейцев. Футболист отметим, что в целом красно-синие могли бы провести стартовый отрезок получше.

— Как оцените старт ЦСКА в нынешнем чемпионате?
— Всё хорошо. Конечно, всегда можно лучше, но в целом мы довольны тем, как провели первые шесть туров. В последнем матче мы выиграли у «Акрона» (3:1), набрали три очка и поднялись наверх таблицы. Пока всё здорово складывается, — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.

