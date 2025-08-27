Гончаренко прокомментировал слова Мусаева про отъезд россиян

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался о словах главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева про отъезд россиян. Ранее Мусаев заявил, что ни в одной стране мира не захотят терять своих лучших игроков.

«Я понимаю, о чём говорит Мурад Мусаев. Конечно, должны украшать такие игроки, как Сперцян, чемпионат, но мы понимаем, что нам всем хочется включить какой-то чемпионат, который мы сейчас смотрим, Испании, Германии, Франции, и увидеть знакомые какие-то фамилии. Миранчука, к примеру. И посмотреть игру в исполнении нашего игрока. А тут находить своих Батраковых и Сперцянов ещё, потому что я думаю, что их достаточно много.

Поэтому я за то, чтобы Сперцян куда-то поехал. Но я согласен с тем, что… Тем более что у меня есть один знакомый болельщик «Саутгемптона», говорит: «Не надо ни в коем случае в эту дыру ехать, потому что оттуда не выбраться». Да, есть и такие даже люди, в силу даже, что он говорил ещё по-английски, думаю, там ещё больше он накрутил. Поэтому, наверное, команда и чемпионат, наверное, не для него, хотелось бы какие-то другие команды», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».