Игрок «Карабаха» Исаев: для простого пацана из Красноярска Питер — это что-то с чем-то

Игрок «Карабаха» Исаев: для простого пацана из Красноярска Питер — это что-то с чем-то
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями о жизни в Санкт-Петербурге во времена игры за «Зенит-2».

«Тогда я первый раз уехал из дому. Этот период научил меня ответственности. А самое главное, я уяснил, что, где бы ты ни был, нужно оставаться самим собой. И, как бы то ни было, сезон в «Зените-2» показал, что я могу играть на хорошем уровне.

Питер принял нормально. Я такой парень, что везде приживусь. Хороший, красивый город. Культурная столица. Для простого пацана из Красноярска это было что-то с чем-то. Все жалуются на погоду, а мне, наоборот, такая нравится. Я люблю дождь», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

