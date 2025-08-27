Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Обляков сравнил футбол ЦСКА при Николиче и при Челестини

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сравнил футбол армейцев при Марко Николиче и при Фабио Челестини. Напомним, занимавший должность главного тренера ЦСКА Николич покинул клуб этим летом. Его заменил Челестини, под руководством которого красно-синие выиграли Суперкубок России.

— Какое требование есть у Челестини, которого не было у Николича? Вот что-то радикально новое, что-то радикально свежее.
— Не знаю. Ну, скорее всего, что играть более открыто, более атакующе. Я думаю, что при Марко был уклон больше на оборону. По своим ощущениям, что сзади «на ноль», а впереди точно забьём. Здесь футбол больше про атаку, но, конечно, как Фабио говорит, что не забывать об обороне.

И когда мы играем в обороне, тоже доминировать, иметь в виду, чтобы мы над соперником, даже играя в обороне, чтобы они нас боялись, — сказал Обляков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

