Комментатор Okko Владислав Будлянский прокомментировал выход кипрского «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов после победы над «Црвеной Звездой» в двухматчевом противостоянии плей-офф квалификации.

«Мне кажется, что победа «Пафоса» над «Црвеной Звездой» — это, в первую очередь, победа главного тренера Карседо, который очень здорово распределил силы своей команды на протяжении всей игры. Команда очень здорово начала первый тайм и всё время атаковала, больше создавала моментов и била по воротам. Казалось, что это «Пафосу» нужно отыгрываться и забивать мяч для того, чтобы выходить дальше, а не «Црвене Звезде». Во втором тайме «Црвена Звезда» перестроилась и первые 40 секунд насоздавала столько моментов, сколько не создала во всём первом тайме. Потихоньку «Црвена Звезда» переломила ход игры. Да, во время забитого Иваничем мяча был небольшой рикошет, но всё равно казалось, что этот гол вытекал из логики игры.

После этого последовала классная реакция Карседо на происходящее — выход Жажи, который и забил победный гол, а также перестройка игры с помощью замен. Раз за разом в микроэпизодах у «Пафоса» получалось сначала «Црвену Звезду» отодвинуть от своих ворот, а потом перевести игру ближе к воротам Матеуса. Тут сработал стандарт, который, я уверен, отрабатывали много раз на тренировках, и он залетел. Да, кто-то может сказать, что Жажа больше не забьёт никогда, но он забил этот мяч в нужный момент. «Пафос» с победой и историческим событием! Мне кажется, что «Црвена Звезда» не использовала потенциал своего состава», — сказал Будлянский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».