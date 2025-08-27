Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков отреагировал на критику игры ЦСКА в обороне от Акинфеева

Обляков отреагировал на критику игры ЦСКА в обороне от Акинфеева
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на критику игры армейце в обороне от капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева. Напомним, Акинфеев раскритиковал игру ЦСКА в обороне в перерыве матча 6-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

«Мы все знаем Игоря, когда он пропускает, даже если команда выигрывает, то ему хочется, конечно, сыграть «на ноль». Ну, был матч в 1-м туре, 0:0 же сыграли, получается, «на ноль» был матч. Ну, конечно, не нравится, тем более такие игры дома, когда там многое получается, команда на ходу, конечно, не хочется пропускать. Да и никому не хочется, понятное дело.

И что это происходит не по нашей воле, что мы голы пропускаем, что соперники тоже умеют атаковать и создавать моменты. Поэтому стараемся не пропускать, но так получается. Надеюсь, в будущем исправим. Но главное — победа, я думаю, что он всё равно не расстроен, потому что главное, что мы выиграли», — сказал Обляков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Надо пересмотреть своё отношение». Акинфеев — об игре ЦСКА в обороне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android