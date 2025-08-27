Обляков отреагировал на критику игры ЦСКА в обороне от Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков отреагировал на критику игры армейце в обороне от капитана и голкипера команды Игоря Акинфеева. Напомним, Акинфеев раскритиковал игру ЦСКА в обороне в перерыве матча 6-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (3:1).

«Мы все знаем Игоря, когда он пропускает, даже если команда выигрывает, то ему хочется, конечно, сыграть «на ноль». Ну, был матч в 1-м туре, 0:0 же сыграли, получается, «на ноль» был матч. Ну, конечно, не нравится, тем более такие игры дома, когда там многое получается, команда на ходу, конечно, не хочется пропускать. Да и никому не хочется, понятное дело.

И что это происходит не по нашей воле, что мы голы пропускаем, что соперники тоже умеют атаковать и создавать моменты. Поэтому стараемся не пропускать, но так получается. Надеюсь, в будущем исправим. Но главное — победа, я думаю, что он всё равно не расстроен, потому что главное, что мы выиграли», — сказал Обляков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».