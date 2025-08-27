Скидки
Эммануэль Пети — о Ямале: Ламин напоминает мне Месси

Комментарии

Бывший французский футболист Эммануэль Пети высказался о нападающем каталонской «Барселоны» Ламине Ямале, сравнив его с экс-форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси. Сейчас Месси выступает за американский клуб «Интер» Майами.

«Он напоминает мне Месси на правом фланге. Каждый раз, когда он касается мяча, он создаёт опасность. Обычно Ламин выманивает двух или даже трёх соперников в свою зону, что открывает пространство для его партнёров. Вот почему «Барса» так опасна. С Рафиньей и отличной полузащитой угроза может исходить откуда угодно.

Я видел, как многие команды пытались защищаться, выставляя против Ямаля двух-трёх игроков, но это не срабатывало», — приводит слова Пети испанское онлайн-издание AS.

