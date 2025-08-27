Скидки
Главная Футбол Новости

Мостовой — о победе «Кайрата» над «Селтиком»: играют живые люди, а не формулы и схемы

Мостовой — о победе «Кайрата» над «Селтиком»: играют живые люди, а не формулы и схемы
Аудио-версия:
Бывший российский полузащитник Александр Мостовой высказался о победе «Кайрата» над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Футболисты «Кайрата» — красавцы и молодцы! Здесь можно подобрать много фраз. Наверняка весь город гулял, и правильно делал — так и должно быть, ведь команда впервые попала в Лигу чемпионов. Лишний раз можно сказать, что я постоянно говорю: «Играют живые люди, а не формулы и схемы». Вот у «Кайрата» получилось обыграть «Селтик». При этом у Егора Сорокина самая высокая оценка во вчерашнем матче. Он красавчик!

«Селтик» — 55-кратный чемпион Шотландии, но у них играют только две команды, считая «Рейнджерс». А из группы Лиги чемпионов они не могут выйти уже лет 15. Почему «Рейнджерс» и «Селтик» не могут накупить иностранцев? Хоть из группы будут выходить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.


