Игрок «Карабаха» Исаев: почему Аленичев так обошёлся со мной, до сих пор загадка

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями о выступлениях в составе «Енисея».

«Первым, кто в меня поверил, был Омари Михайлович Тетрадзе. При нём я сформировался. Огромнейшее ему спасибо! Благодарен и Андрею Валерьевичу Тихонову. У него я начал играть в стартовом составе и обратил на себя внимание «Зенита». Из Питера я уже вернулся к Дмитрию Анатольевичу и Егору Ильичу. Они оставались со мной после тренировок, работали индивидуально. Мне настолько приятно было такое отношение! Эти люди — большие мастера своего дела. Даже в «квадратах» на тренировках класс чувствовался. К сожалению, в дальнейшем у меня не сложились отношения с Аленичевым. Первую часть чемпионата я отыграл практически без замен, а во второй резко перестал выходить на поле. Я до сих пор не знаю и не понимаю почему. Это был сильный удар для меня. Команда вышла в Премьер-Лигу, а меня не оставили.

До сих пор нет никаких догадок. Честно. Если бы я знал ответ на этот вопрос, сказал бы. Мне кажется, я неплохо играл. Можно у ребят спросить, которые со мной были. Я до сих пор общаюсь с некоторыми из них. Например, Сердер Сердеров для меня старший товарищ и дорогой друг. Мы до сих пор на связи. Азим Фатуллаев вообще как родной брат. Он меня всегда брал под крыло. Вовка Камеш уже закончил, но с ним тоже поддерживаем отношения. Хотелось бы отдельно поблагодарить Дениса Анатольевича Рубцова [бывший директор «Енисея»] за вклад в мой личностный и профессиональный рост. Этих людей я ценю и всегда буду уважать. Но почему со мной так обошлись в «Енисее», для меня и сегодня загадка», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».