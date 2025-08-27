Дмитрий Парфёнов: победа над «Рубином» раскрепостила «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о красно-белых после их победы в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0).
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12' 2:0 Самошников – 36' 3:0 Пигас – 69' 4:0 Зорин – 88'
«Пока мы видим, что «Спартак» побеждает и хорошо идёт, поэтому Станкович ничего не хочет менять. Важная победа в Казани над «Рубином» раскрепостила команду, отсюда лёгкость в игре с «Пари НН» в Кубке России.
Что касается дебюта Самошникова, у парня есть определённый опыт. За ним нужно смотреть дальше, но сейчас он уже здорово влился в команду. Хорошо, что Илье не требуется много времени на адаптацию», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
