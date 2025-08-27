Дмитрий Парфёнов: победа над «Рубином» раскрепостила «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о красно-белых после их победы в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0).

«Пока мы видим, что «Спартак» побеждает и хорошо идёт, поэтому Станкович ничего не хочет менять. Важная победа в Казани над «Рубином» раскрепостила команду, отсюда лёгкость в игре с «Пари НН» в Кубке России.

Что касается дебюта Самошникова, у парня есть определённый опыт. За ним нужно смотреть дальше, но сейчас он уже здорово влился в команду. Хорошо, что Илье не требуется много времени на адаптацию», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.