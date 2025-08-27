Александр Мостовой: отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил российского вратаря «Будё‑Глимт» Никиту Хайкина с выходом в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов, потому что он занимался футболом вместе с моим сыном. Я их возил на тренировки. Будем наблюдать, следить и желать самого наилучшего им с «Будё-Глимтом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Будё-Глимт» проиграл «Штурму» в гостях в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счётом 1:2, однако первая встреча между командами завершилась со счётом 5:0 в пользу норвежцев. Таким образом, по результатам двух игр в общий этап Лиги чемпионов вышла норвежская команда.