Алексей Исаев: когда в 19 лет мне сообщили об интересе «Зенита», я дар речи потерял!

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями о своём переходе из «Енисея» в «Зенит-2». Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

«В Красноярск приехал человек из Питера, из клуба. Сказал, что мной интересуется «Зенит». В 19 лет от таких слов я даже маленько ошалел. Ответил: «Не вопрос — разговаривайте с руководством». И всё — оформили трансфер, и я поехал в «Зенит».

Мне пообещали, что буду тренироваться с первой командой. А для меня в 19 лет «Зенит» — это было что-то с чем-то. Сами можете представить реакцию обычного пацана, который вырос в холодных красноярских дворах и мечтал играть на самом высоком уровне. И эта мечта до сих пор никуда не делась — я иду к ней шаг за шагом. Когда в 19 лет мне сообщили об интересе «Зенита», я просто дар речи потерял! Конечно, я согласился. И был период, когда я чувствовал, что уже готов тренироваться с основой. И тренерский штаб второй команды мне об этом говорил. Но что-то не сложилось. Возможно, вмешались какие-то обстоятельства, не зависящие от меня.

Про тренировки с первой командой мне расписывал при переходе агент. В действительности всё это оказалось неправдой. А я ни у кого ничего не спрашивал — молча тренировался, работал и старался поднять свой уровень. Я такой парень, что лишний раз ничего говорить не буду.

Агент всё обещал прояснить этот вопрос, но так ничего и не сделал. Я прекратил с ним общение, ещё когда из «Зенита» вернулся в Красноярск в аренду. Даже не знаю, где он и как. Дай бог ему здоровья. Ни на кого зла не держу. Это мой жизненный путь, и мне по нему идти», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.