Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Исаев: когда в 19 лет мне сообщили об интересе «Зенита», я дар речи потерял!

Алексей Исаев: когда в 19 лет мне сообщили об интересе «Зенита», я дар речи потерял!
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями о своём переходе из «Енисея» в «Зенит-2». Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

«В Красноярск приехал человек из Питера, из клуба. Сказал, что мной интересуется «Зенит». В 19 лет от таких слов я даже маленько ошалел. Ответил: «Не вопрос — разговаривайте с руководством». И всё — оформили трансфер, и я поехал в «Зенит».

Мне пообещали, что буду тренироваться с первой командой. А для меня в 19 лет «Зенит» — это было что-то с чем-то. Сами можете представить реакцию обычного пацана, который вырос в холодных красноярских дворах и мечтал играть на самом высоком уровне. И эта мечта до сих пор никуда не делась — я иду к ней шаг за шагом. Когда в 19 лет мне сообщили об интересе «Зенита», я просто дар речи потерял! Конечно, я согласился. И был период, когда я чувствовал, что уже готов тренироваться с основой. И тренерский штаб второй команды мне об этом говорил. Но что-то не сложилось. Возможно, вмешались какие-то обстоятельства, не зависящие от меня.

Про тренировки с первой командой мне расписывал при переходе агент. В действительности всё это оказалось неправдой. А я ни у кого ничего не спрашивал — молча тренировался, работал и старался поднять свой уровень. Я такой парень, что лишний раз ничего говорить не буду.

Агент всё обещал прояснить этот вопрос, но так ничего и не сделал. Я прекратил с ним общение, ещё когда из «Зенита» вернулся в Красноярск в аренду. Даже не знаю, где он и как. Дай бог ему здоровья. Ни на кого зла не держу. Это мой жизненный путь, и мне по нему идти», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«От предложения «Зенита» я ошалел». Россиянин стал своим в Азербайджане и близок к ЛЧ
Эксклюзив
«От предложения «Зенита» я ошалел». Россиянин стал своим в Азербайджане и близок к ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android