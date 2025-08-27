Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Это ещё скажется». Генич — о втором тайме «Локомотива» в матче с «Ростовом»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче 6-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом» (3:3).

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 7'     2:0 Воробьёв – 20'     2:1 Мохеби – 57'     2:2 Сулейманов – 65'     3:2 Сильянов – 82'     3:3 Роналдо – 90+8'    

«Уже после матча я сел в машину и думаю: вот что это было, что сегодня увидели? И мне показалось, что в одном матче мы увидели вот зеркало «Локомотива» вот этого, о котором говорят как о претенденте на чемпионство или на что-то серьёзное. «Локомотив» — это команда, которая внутри одного матча может быть такой разной, и на протяжении этого сезона это ещё скажется. Потому что сейчас у них и хорошая реализация, и хорошие идеи, и комфортный футбол, потому что «Балтика» не дала сыграть — «Локомотив» уже не знал, что сделать, и подходов к воротам не было.

А сейчас «Ростов» в первом тайме просто сделал всё для того, чтобы «Локомотив»…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

