Милан Гаич ответил, можно ли считать ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ

Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос, можно ли считать армейцев претендентами на победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Гаич подчеркнул, что красно-синим ещё нужно прибавлять.

«Конечно, мы этого хотим. У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах. Но нам надо ещё прибавлять. Да, мы хорошо начали сезон. Выиграли Суперкубок России, идём среди лидеров в чемпионате, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Но всё равно ещё есть куда расти. Тем более что у нас была короткая предсезонка — сборы при новом главном тренере длились недолго. Поэтому можно ещё по ходу сезона набрать форму и действовать ещё лучше, чем сейчас», — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.