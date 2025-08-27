Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Гаич ответил, можно ли считать ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ

Милан Гаич ответил, можно ли считать ЦСКА претендентом на чемпионство в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос, можно ли считать армейцев претендентами на победу в Мир Российской Премьер-Лиге. Гаич подчеркнул, что красно-синим ещё нужно прибавлять.

«Конечно, мы этого хотим. У ЦСКА всегда самые большие цели во всех турнирах. Но нам надо ещё прибавлять. Да, мы хорошо начали сезон. Выиграли Суперкубок России, идём среди лидеров в чемпионате, не проиграли ни одного матча в РПЛ. Но всё равно ещё есть куда расти. Тем более что у нас была короткая предсезонка — сборы при новом главном тренере длились недолго. Поэтому можно ещё по ходу сезона набрать форму и действовать ещё лучше, чем сейчас», — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.

Материалы по теме
Милан Гаич оценил старт сезона РПЛ в исполнении ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android