Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: если бы «Пафос» играл одними киприотами, никогда бы не вышел в Лигу чемпионов

Мостовой: если бы «Пафос» играл одними киприотами, никогда бы не вышел в Лигу чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход кипрского «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В раунде плей-офф «Пафос» прошёл сербскую «Црвену Звезду» (3:2 по сумме двух игр).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 60'     1:1 Жажа – 89'    

«Про «Пафос» знаю — у владельца Ломакина ещё есть «Родина». В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось. А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!

Что касается Тикнизяна, сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, всё равно хорошо — это же еврокубки. Многие клубы за счёт этого выигрывают Лигу Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Александр Мостовой: отдельно поздравляю Никиту Хайкина с выходом в Лигу чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android