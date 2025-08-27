Мостовой: если бы «Пафос» играл одними киприотами, никогда бы не вышел в Лигу чемпионов

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал выход кипрского «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В раунде плей-офф «Пафос» прошёл сербскую «Црвену Звезду» (3:2 по сумме двух игр).

«Про «Пафос» знаю — у владельца Ломакина ещё есть «Родина». В составе команды всего три киприота: два вратаря и один защитник. Вот и простой ответ, почему так получилось. А были бы в составе обычные киприоты, когда-нибудь они бы вышли в Лигу чемпионов? Да никогда!

Что касается Тикнизяна, сейчас такие правила, что он будет играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Год поиграет там, всё равно хорошо — это же еврокубки. Многие клубы за счёт этого выигрывают Лигу Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.