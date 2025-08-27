Александр Мостовой: сейчас почему-то попрятались те, кто критиковал «Спартак» и Станковича

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0.

«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чём я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошёлку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов. Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.