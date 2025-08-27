Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: сейчас почему-то попрятались те, кто критиковал «Спартак» и Станковича

Александр Мостовой: сейчас почему-то попрятались те, кто критиковал «Спартак» и Станковича
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чём я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошёлку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов. Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» хорош в Кубке! Самошников забил и показал свою фишку, а у Зобнина — чудо-гол
Видео
«Спартак» хорош в Кубке! Самошников забил и показал свою фишку, а у Зобнина — чудо-гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android