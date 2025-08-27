Александр Мостовой: сейчас почему-то попрятались те, кто критиковал «Спартак» и Станковича
Известный российский экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» в матче 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН». Красно-белые разгромили соперника со счётом 4:0.
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12' 2:0 Самошников – 36' 3:0 Пигас – 69' 4:0 Зорин – 88'
«Спартак» порадовал в очередной раз. Со «Спартаком» происходит то, о чём я и говорил. Команда вторым составом отгрузила кошёлку «Пари НН», в котором кричат, что прессингуют и пытаются выстраивать атакующий футбол. Смешно слушать это от комментаторов. Сейчас почему-то притихли и попрятались все те, кто критиковал «Спартак» и Станковича. Самое главное, чтобы опять не появился Абаскаль», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
