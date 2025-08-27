Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Азербайджана Исаев: на старости лет хочу вернуться в Сибирь — обожаю её!

Игрок сборной Азербайджана Исаев: на старости лет хочу вернуться в Сибирь — обожаю её!
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев высказался о своей любви к родной Сибири. Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

«Я всегда в душе буду сибиряком. Обожаю Сибирь! Для меня это больше чем место, где просто родился и вырос. Это большая любовь, а все сибиряки, вне зависимости от национальности, родные люди. Но Азербайджан тоже останется в сердце до конца моих дней.

Одному богу известно, сколько я проживу, но мне бы хотелось на старости лет вернуться домой, в Сибирь. В любом случае сейчас об этом слишком рано говорить — мне ещё многого предстоит достичь. Я не сказал своего слова в футболе — ещё всё впереди. Я только иду к своим целям и мечте. Потихоньку, помаленьку, но обязательно дойду», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«От предложения «Зенита» я ошалел». Россиянин стал своим в Азербайджане и близок к ЛЧ
Эксклюзив
«От предложения «Зенита» я ошалел». Россиянин стал своим в Азербайджане и близок к ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android