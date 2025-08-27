Игрок сборной Азербайджана Исаев: на старости лет хочу вернуться в Сибирь — обожаю её!

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев высказался о своей любви к родной Сибири. Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

«Я всегда в душе буду сибиряком. Обожаю Сибирь! Для меня это больше чем место, где просто родился и вырос. Это большая любовь, а все сибиряки, вне зависимости от национальности, родные люди. Но Азербайджан тоже останется в сердце до конца моих дней.

Одному богу известно, сколько я проживу, но мне бы хотелось на старости лет вернуться домой, в Сибирь. В любом случае сейчас об этом слишком рано говорить — мне ещё многого предстоит достичь. Я не сказал своего слова в футболе — ещё всё впереди. Я только иду к своим целям и мечте. Потихоньку, помаленьку, но обязательно дойду», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.