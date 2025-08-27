Скидки
«Факел» объявил о переходе воспитанника «Краснодара»

Пресс-служба воронежского «Факела» объявила о возвращении в клуб защитника Василия Чернова, который является воспитанником академии «Краснодара». С 2024 по 2025 год Василий играл за «Черноморец».

«Василий Черов возвращается в Воронеж! Универсальный защитник на правах свободного агента пополнил состав «Факела». Соглашение футболиста с нашим клубом будет действовать до конца сезона-2025/2026. Василий ранее выступал за «Факел», он провёл 109 официальных матчей в футболке «огнеопасных», отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами», — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

«Факел» после шести туров Лиги Pari занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

