УЕФА представил официальный мяч общего этапа грядущего розыгрыша Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА показала, как будет выглядеть официальный мяч общего этапа грядущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, в четверг, 28 августа, в 19:00 по московскому времени начнётся трансляция жеребьёвки общего этапа турнира. Мероприятие состоится в Монако.

Фото: Официальный сайт УЕФА

Фото: Официальный сайт УЕФА

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с миланским «Интером». Парижский клуб одержал разгромную победу со счётом 5:0. В составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.