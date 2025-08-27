Полузащитник «Карабаха» Исаев: с Радимовым у нас были нелёгкие отношения

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями об игре за «Зенит-2» под руководством тренера Владислава Радимова.

«Он ребят хорошо поддерживал, стоял за них горой. Был для молодых как друг. Такие отношения давали свои плоды. А каких-то особых приёмов я не замечал.

Честно сказать, у нас были нелёгкие отношения. Может быть, в силу моего характера. Не то чтобы огрызнуться… Но когда ставили не на свою позицию, я показывал недовольство. Я привык играть «десятку», «восьмёрку», а меня отправляли на фланг. Понятно, что в 19 лет ты многого не понимаешь и не осознаёшь. А он взрослый человек и всё видел. Тем более что я свою досаду особо и не скрывал. По мне сразу видно, когда чем-то недоволен. Такой человек. Поэтому год в «Зените» у меня и сложился не лучшим образом. Но я ни о чём не жалею. Меня многому научило это время. Желаю Владиславу Николаевичу всего самого лучшего. У меня только уважение к нему», — сказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.