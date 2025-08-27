Юрий Сёмин отреагировал на первый выход «Кайрата» в общий этап Лиги чемпионов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о победе «Кайрата» над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Казахстанский клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов — большой успех клуба и его президента. На мой взгляд, это большое достижение всего казахстанского футбола. Мы знаем, что там работал и Александр Кержаков. Дальше «Кайрату» нужно всё это хозяйство развивать, а не останавливаться, ведь далее будут более серьёзные испытания. Надо пожелать им удачи. Сегодня «Кайрат» прошёл один этап и выполнил задачу.

Дальше в клубе должны проанализировать, куда они попали, как там играть и какие нужны усиления. Каждый раз после определённого успеха в команде должны быть небольшие, но изменения для того, чтобы приходили футболисты более высокого уровня. Думаю, в «Кайрате» смогут это сделать, ведь их президент любит футбол и хорошо в нём разбирается. Клуб найдёт качественное укрепление для развития успеха», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.