«Крылья Советов» отклонили три предложения «Локомотива» по Олейникову

«Крылья Советов» отклонили уже три предложения «Локомотива» по трансферу нападающего Ивана Олейникова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сначала «Локомотив» предложил за полузащитника аренду с правом выкупа в 250 млн рублей. Следом 180 млн рублей и нападающего Владислава Сарвели. Последним же предложением была просто выплата в 200 млн рублей. Все три были отклонены. Переговоры продолжаются.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.