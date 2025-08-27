Экс-тренер Хайкина Сёмин: Никита играет главную роль в «Будё-Глимт»

Российский тренер Юрий Сёмин высказался об игре голкипера Никиты Хайкина в норвежском клубе «Будё-Глимт».

«На мой взгляд, Никита Хайкин — самый стабильный российский вратарь, который постоянно играет в еврокубках. Это голкипер высокого уровня, как и «Будё-Глимт». Кто смотрел матчи этой команды, знает, что там прекрасный тренер, который, на удивление, ещё не ушёл из этой команды. Он проповедует свой футбол, в котором Хайкин играет главную роль.

Никита нашёл своё место и свою команду, где является лидером, и его любят болельщики. Вспомните результат матча «Будё-Глимт» — «Рома», где норвежцы разгромили команду Моуринью. «Будё-Глимт» — это немного другое, чем «Кайрат». Эта команда всё время находится вверху», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.