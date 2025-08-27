Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эммануэль Пети: этот сезон должен стать для Мбаппе определяющим

Эммануэль Пети: этот сезон должен стать для Мбаппе определяющим
Аудио-версия:
Бывший французский футболист Эммануэль Пети высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе. По словам Пети, сезон-2025/2026 станет определяющим для футболиста «сливочных». Напомним, Килиан забил три мяча в первых двух турах нового сезона Ла Лиги.

«Прошлым летом в Париже многие – и руководство, и болельщики – говорили: с уходом Килиана у команды наконец-то появился настоящий дух единства. Игроки работали друг на друга, на поле не было эгоизма. И, как показали события, ставка на отказ от продления контракта с Мбаппе оказалась оправданной. Тем более сам форвард давно мечтал о «Реале».

Но этот сезон должен стать для Мбаппе определяющим. Он переходил в «Реал» ради двух целей – Лиги чемпионов и «Золотого мяча». Но в итоге главный трофей достался парижанам без него», — приводит слова Пети испанское онлайн-издание AS.

