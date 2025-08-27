Скидки
Алексей Исаев: место «Енисея» удивляет, но Тихонов выправит ситуацию

Комментарии

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев оценил турнирное положение «Енисея» в Лиге Pari (Первой лиге) сезона-2025/2026. Красноярский клуб находится на 12-м месте после шести стартовых туров.

— «Енисей» на дне таблицы Первой лиги не удивляет?
— Конечно, удивляет. Но, я думаю, Андрей Валерьевич выправит ситуацию. Такое время у всех команд бывает. Его просто нужно перетерпеть. Верю, что у «Енисея» всё будет нормально, — рассказал Алексей Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».

