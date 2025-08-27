«Акрон» обратился в ЭСК по двум эпизодам с пенальти в матче с ЦСКА
«Акрон» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод в матче 6-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:3) на 57-й минуте, когда арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота гостей. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС. Также команда просит рассмотреть эпизод на 68-й минете с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА. Матч ЦСКА — «Акрон» состоялся 24 августа и прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6' 2:0 Глебов – 19' 2:1 Дзюба – 34' 3:1 Обляков – 59'
В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Акрон» — 12-й.
