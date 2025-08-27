«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по трём эпизодам в матче с «Зенитом»
Поделиться
Махачкалинское «Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 24-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота санкт-петербургской команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).
Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
23 августа 2025, суббота. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Мостовой – 29' 2:0 Мантуан – 35' 3:0 Горшков – 72' 4:0 Глушенков – 90'
Также махачкалинцы просят рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 31-й минуте матча и незасчитанный гол на 72-й минуте.
Напомним, команды встречались на минувшим выходных в Санкт-Петербурге. Игра завершилась разгромной победой «Зенита» со счётом 4:0. Петербуржцы поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ, махачкалинцы опустились на 13-ю строчку.
Комментарии
- 27 августа 2025
-
13:30
-
13:21
-
13:15
-
13:11
-
13:10
-
13:09
-
13:07
-
13:03
-
12:58
-
12:55
-
12:49
-
12:41
-
12:29
-
12:25
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:36
-
11:33
-
11:20
-
11:05
-
11:02
-
10:58
-
10:49
-
10:49
-
10:45
-
10:38
-
10:38
-
10:32
-
10:29
-
10:25
-
10:20