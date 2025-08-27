«Динамо» Мх обратилось в ЭСК по трём эпизодам в матче с «Зенитом»

Махачкалинское «Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 24-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», в котором арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти в ворота санкт-петербургской команды. Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Также махачкалинцы просят рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 31-й минуте матча и незасчитанный гол на 72-й минуте.

Напомним, команды встречались на минувшим выходных в Санкт-Петербурге. Игра завершилась разгромной победой «Зенита» со счётом 4:0. Петербуржцы поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ, махачкалинцы опустились на 13-ю строчку.