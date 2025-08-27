Экс-тренер Сорокина Шаронов: Егор не реализовал свой потенциал

Российский тренер Роман Шаронов высказался о футболисте «Кайрата» Егоре Сорокине. Шаронов и Сорокин пересекались в казанском «Рубине». Напомним, «Кайрат» сыграет в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Я рад за Егора Сорокина, как и за Мартыновича, который играл в чемпионате России, что они попали в Лигу чемпионов. Но я думаю, что Егор не реализовал свой потенциал. Его потенциал выше, чем то, как сложилась его карьера на данный момент. Почему поздно идти на повышение? Ему 29 лет, а я только в 32 впервые сыграл в Лиге чемпионов. Надеюсь, у него всё получится», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.