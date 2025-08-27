Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян: будущее Талалаева — это работа в большом клубе РПЛ

Нобель Арустамян: будущее Талалаева — это работа в большом клубе РПЛ
Комментарии

Известный российский журналист Нобель Арустамян высказался о главном тренере калининградской «Балтики» Андрее Талалаеве. Российский специалист возглавляет «Балтику» с 2024 года. Под его руководством калининградский клуб вышел в Мир РПЛ из Лиги Pari по итогам прошлого сезона.

«Я считаю, что Андрей Викторович [Талалаев] — очень качественный тренер. На мой взгляд, для нынешней РПЛ прямо приличный тренер, сильный. И вообще для РПЛ. Да и я уверен, что его будущее — это работа в большом клубе», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Балтика» (12) — четвёртая.

