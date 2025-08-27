Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Спортивному блоку «Локомотива» запретили подписывать легионеров до конца ТО

Руководство «Локомотива» запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Спортивный блок смотрит только на россиян и игроков из СНГ.

Напомним, этим летом железнодорожники подписали нападающего Николая Комличенко, защитника Кристиана Рамиреса и некоторых других игроков.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), «Локомотив» (14) замыкает тройку лидеров. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Крыльями Советов» 31 августа.

