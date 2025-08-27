Исаев: я выгляжу как обычный русский парень, но в Азербайджане никогда проблем не было

Полузащитник «Карабаха» Алексей Исаев рассказал, как адаптировался к жизни в Азербайджане.

— Как тебя местные футболисты в сборной приняли?

— Супер! Как родного. Как раз Шахрудин Магомедалиев меня и встречал, когда я первый раз приехал при Юрчевиче. Барьер был поначалу с языком — некоторые ребята русский не знали, а я — азербайджанский. Сейчас уже проблем с коммуникацией нет — я почти всё понимаю.

— У тебя не возникало проблем на фоне последних событий?

— Я понимаю, о чём речь. Нет, никогда никаких проблем не было. Ко мне всегда здесь относились как к родному. Я очень благодарен азербайджанскому народу за такой тёплый приём.

— При том что по тебе сразу видно: не местный.

— Ну да, я в маму пошёл. Выгляжу как обычный русский парень, но повторюсь: проблем никогда не было, — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».