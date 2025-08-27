Воспитанник красноярского футбола в сборной Азербайджана сравнил пробки в Баку и Москве

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев рассказал об особенностях жизни в Баку.

«У меня в детстве круг общения во дворе был многонациональным. О кухне, культуре я многое знал от красноярских друзей-азербайджанцев. Единственное, к чему долго привыкал в Баку, это к пробкам. Наверное, с московскими их не сравнить, но здесь тоже очень большие пробки.

Думаю, за столько лет уже появился лёгкий акцент. Я понимаю, что приехал сюда гостем и должен уважать местную культуру. Тут свои обычаи, традиции. Кто я такой, чтобы эти порядки нарушать или свои правила вводить? Конечно же, такого нет», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Исаев — воспитанник красноярского футбола. Ранее он выступал за «Енисей», «Зенит-2» и «Сабах».