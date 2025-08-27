Игрок «Карабаха» Исаев: в адрес Мусаева было столько критики, а они взяли и выиграли РПЛ!

Полузащитник «Карабаха» и сборной Азербайджана Алексей Исаев поделился воспоминаниями об игре в «Сабахе» под руководством Мурада Мусаева, который ныне возглавляет «Краснодар». В сезоне-2024/2025 «быки» под руководством Мусаева выиграли Мир РПЛ.

«Я думаю, мы все друг другу помогли в «Сабахе». Мурад Олегович создал очень достойный коллектив и команду. Уверен, что все ребята его с теплотой вспоминают. Было хорошее, классное время.

Много было интересных, смешных историй, которые я оставлю при себе (смеётся). Один разговор запал в душу. Сидели на сборах в Турции в «Титанике». И он мне сказал: «Алексей, ты можешь играть на самом высоком уровне. А я тебе помогу в этом». Я ответил: «Пока мы вместе, я до конца буду биться, умирать на поле за вас». Таких душевных бесед у нас много было. Мы постоянно обсуждали футболистов моей позиции. Он советовал брать пример с того же Луки Модрича — в плане ведения игры. Мурад Олегович тоже всегда будет в моей карьере на самых высоких местах.

Конечно, я был очень рад чемпионству «Краснодара»! Написал, позвонил всему тренерскому штабу. В их адрес было столько критики, а они взяли и добились своей цели», — рассказал Исаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.