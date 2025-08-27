Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: жалко Тикнизяна, что он не сыграет в Лиге чемпионов, но стоит отметить и «Пафос»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход кипрского «Пафоса» в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В раунде плей-офф «Пафос» прошёл сербскую «Црвену Звезду» (3:2 по сумме двух игр), в составе которой выступает экс-футболист железнодорожников Наир Тикнизян.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Иванич – 60'     1:1 Жажа – 89'    

«С одной стороны, жалко Наира Тикнизяна, что он не сыграет в Лиге чемпионов, но с другой стороны — стоит отметить «Пафос», который развивается. Там российский владелец Ломакин, который также хочет успеха. У них очень хорошая команда. Я неоднократно видел «Пафос» — клуб на правильном пути. Там много иностранных футболистов и бразильцев, которые играют решающую роль. Там игроки сильнее, чем в «Црвене Звезде», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

