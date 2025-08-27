Алексей Никитин: в игре «Спартака» появилась стабильность, которая была им необходима

Бывший защитник «Химок» Алексей Никитин высказался об игре московского «Спартака» в последних турах Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 6-го тура красно-белые обыграли «Рубин» (2:0), а в 5-м туре сыграли вничью с «Зенитом» (2:2).

«В последних трёх матчах показан качественный футбол. Матч с «Зенитом» был просто первоклассный. Только нехватка хладнокровия в завершении атак не позволила «Спартаку» одержать победу над петербуржцами. Также был отличный матч в Казани с «Рубином» и очень хорошее выступление в Кубке. В игре команды Станковича появилась стабильность, которая была им необходима. Набирая очки в каждой игре, они смогут приблизиться к лидерам чемпионата», — заявил Гришин в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (14). «Спартак» (8) — восьмой. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Сочи» на домашней арене 30 августа.