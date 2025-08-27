Заслуженный тренер Казахстана: «Кайрат» пожал плоды работы, которую начал 14 лет назад

Экс-глава селекции «Кайрата» Павел Черепанов высказался о победе «Кайрата» над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Казахстанский клуб впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов — серьёзный праздник для Казахстана. Я работал в «Кайрате» четыре года, возглавляя отдел скаутинга, поэтому хорошо знаю Уразбахтина и всех остальных. Понятно, что надо порадоваться за команду и тренера, но нужно больше порадоваться за Боронбаева. Клуб пожал плоды своей работы, которую начал 14 лет назад.

Как говорится, везёт сильнейшим, и какая-то доля везения у «Кайрата», безусловно, есть. Вчера вратарь нашей команды сотворил чудеса, но победа заслуженная. «Кайрат» долго шёл к этой победе — клуб полностью выстроил академию, команды, стадион, базу и структуру. «Кайрат» сделал всё, чтобы попасть в основной этап Лиги чемпионов. Я искренне рад за команду, город и казахстанский футбол», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.