Тренер «Зенита» заявил, что его удивил вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук признался, что был удивлён вызовом защитника команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии. Сантос, который ранее получил гражданство Российской Федерации, снова станет легионером в Мир РПЛ, если сыграет за «селесао».

«Естественно, престижно, когда у тебя два игрока вызываются в сборную Бразилии. Мне кажется, такое впервые у нас. У них хорошие шансы сыграть. По вызову Луису Энрике уже была информация, а по Дугласу был немного удивлён. Сантос много работает, он хотел получить этот вызов. Он точно поощрит Дугласа», — приводит слова Тимощука Metaratings.

В сентябре сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.