Черепанов: все футболисты «Кайрата» сделают всё, чтобы не быть мальчиками для битья в ЛЧ

Экс-глава селекции «Кайрата» Павел Черепанов высказался о победе казахстанского клуба над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Кайрат» не будет мальчиками для битья в общем этапе Лиги чемпионов. Все футболисты, в том числе и свои, казахстанские, сделают всё, чтобы не быть мальчиками для битья. Тот опыт, который команда приобрела, будет путеводной звездой — все наработки будут использованы в основном этапе Лиги чемпионов. Ребята приобрели умение побеждать. Это очень важно.

Очень хотелось бы, чтобы в Алма-Ату приехали топовые клубы на матчи Лиги чемпионов. Я вспоминаю, когда работал в «Рубине» с Бердыевым. Мы в первый же год участия команды в Лиге чемпионов попали на «Барселону». Это было большое событие, но самое главное, что и во втором сезоне тоже попали на «Барселону». Это был мощный всплеск казанского футбола. Если сейчас «Кайрат» попадёт на «Реал», «ПСЖ», «Барселону» или «Сити», это будет топ. Представьте, какая атмосфера будет на стадионе! 25 тысяч болельщиков, и все с флажками клуба. Это просто прекрасно! Это будет праздник футбола, которого никогда не было в Алма-Ате», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.