Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черепанов: все футболисты «Кайрата» сделают всё, чтобы не быть мальчиками для битья в ЛЧ

Черепанов: все футболисты «Кайрата» сделают всё, чтобы не быть мальчиками для битья в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-глава селекции «Кайрата» Павел Черепанов высказался о победе казахстанского клуба над «Селтиком» (0:0, 3:2 пен.) в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. «Кайрат» впервые в истории вышел в общий этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Думаю, что «Кайрат» не будет мальчиками для битья в общем этапе Лиги чемпионов. Все футболисты, в том числе и свои, казахстанские, сделают всё, чтобы не быть мальчиками для битья. Тот опыт, который команда приобрела, будет путеводной звездой — все наработки будут использованы в основном этапе Лиги чемпионов. Ребята приобрели умение побеждать. Это очень важно.

Очень хотелось бы, чтобы в Алма-Ату приехали топовые клубы на матчи Лиги чемпионов. Я вспоминаю, когда работал в «Рубине» с Бердыевым. Мы в первый же год участия команды в Лиге чемпионов попали на «Барселону». Это было большое событие, но самое главное, что и во втором сезоне тоже попали на «Барселону». Это был мощный всплеск казанского футбола. Если сейчас «Кайрат» попадёт на «Реал», «ПСЖ», «Барселону» или «Сити», это будет топ. Представьте, какая атмосфера будет на стадионе! 25 тысяч болельщиков, и все с флажками клуба. Это просто прекрасно! Это будет праздник футбола, которого никогда не было в Алма-Ате», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android