Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Против него всегда неприятно играть». Милан Гаич — об Артёме Дзюбе

«Против него всегда неприятно играть». Милан Гаич — об Артёме Дзюбе
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич ответил, является ли нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба самым сложным его оппонентом. Напомним, в матче 6-го тура Мир РПЛ ЦСКА обыграл «Акрон» со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2025, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Алвес – 6'     2:0 Глебов – 19'     2:1 Дзюба – 34'     3:1 Обляков – 59'    

— В матче с «Акроном» единственный гол ЦСКА пропустил от Артёма Дзюбы. Каково против него играть? Это самый сложный ваш оппонент из нападающих за три года выступлений в РПЛ?
— Один из самых сложных — это точно. Против него всегда неприятно играть. Можно сказать, что он играет в свой футбол и «Акрон» играет на него — много длинных передач, а Дзюба хорош не только в игре верхом, но и в подборах, скидках. Мы, конечно, готовились к этому, и, мне кажется, нам удалось с ним справиться, — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.

