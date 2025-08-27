Саприн предсказал, кто из пары «Бенфика» — «Фенербахче» выйдет в общий этап Лиги чемпионов

Комментатор Okko Николай Саприн поделился ожиданиями от ответного матча «Бенфики» и «Фенербахче» в раунде плей-офф квалификации в Лигу чемпионов. Первый матч команд завершился вничью — 0:0. Ответная игра состоится 27 августа.

«Нельзя сказать, что первый матч в Стамбуле был богат на моменты. Был ли шанс у того же «Фенера» добиться хотя бы минимального преимущества перед поездкой в Лиссабон? Конечно, тем более что концовку матча команда Моуринью провела в численном большинстве. Теперь турецкому клубу надо побеждать на выезде – и не случайно в этой стрессовой для любой команды ситуации Моуринью заговорил о нехватке кадрового состава (при том что новичков этим летом было немало), как будто бы предупреждая реакцию руководства «Фенербахче» на возможную осечку в Лиссабоне и заранее ставя защитный блок.

Меж тем для самого Моуринью появление на «Да Луж» — это возвращение к истокам. Начало его тренерской работы связано всё же с другими клубами, но именно «Бенфика» первой рискнула предоставить ему шанс на самостоятельную работу. Тот опыт, скорее, получился у Жозе неудачным, но заработанное имя вскорости привело к приглашению из скромной «Лейрии», которую значительно поднял в таблице Примейры, а потом и повлияло на интерес «Порту», что стало судьбоносным поворотом в карьере. Так что период в «Бенфике» был чрезвычайно важен, и ему, несмотря на все заслуги, титулы и трофеи, которые он забрал за последние 20 лет, есть что доказывать сейчас.

Тем более что для Моуринью на турецком этапе карьеры это чуть ли не самый важный матч, поскольку «Фенер» уже очень давно, с сезона-2008/2009, не появлялся в групповой стадии ЛЧ; это целая вечность. Ставки очень высоки; и спрос с Жозе колоссальный. Но при этом фаворитом, конечно же, остаётся «Бенфика» — даже несмотря на удаление в первой встрече Флорентино Луиша. Не уверен, правда, что, например, аргентинец Энцо Барренечеа уверенно его заменит, но в целом подвижность средней линии, учитывая появление там ещё одного новичка, колумбийца Ричарда Риоса, должна неплохо компенсировать отсутствие Флорентино. Костяк, сохранённый с прошлого сезона (минус Альваро Каррерас, проданный в мадридский «Реал»), плюс появление Риоса и Франьо Ивановича наверняка помогут «Бенфике» выглядеть очень сильно с самого начала сезона – и это, вкупе с самим фактом ответного матча дома, значительно поднимает её шансы пройти в групповую стадию.

Прогноз — минимальная победа «Бенфики» (1:0, 2:1). Недавно, кстати, в товарняке «Бенфика» уже побеждала «Фенер» — 3:2», — сказал Саприн в беседе с корреспондентом «Чемпионата».