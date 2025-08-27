Александр Шикунов: у «Спартака» виден положительный сдвиг с точки зрения игры

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о последних матчах в исполнении красно-белых.

«Слава богу, что у «Спартака» в трёх последних матчах всё нормально. У команды виден положительный сдвиг с точки зрения игры. «Спартак» без проблем обыграл крепкий «Рубин», хотя в Казани тяжело всем.

Скорее всего, красно-белые теперь будут играть по схеме с тремя центральными защитниками, если ещё не купят крайнего защитника. Не надо ничего судить по матчу с «Пари НН» из-за того, что Рябчук, Денисов и Хлусевич играли в центре обороны. Это же Кубок России, где совсем другой состав. Надо смотреть на матчи РПЛ, где выходит основа. На кубковых играх тренерский штаб пробует различные варианты», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.