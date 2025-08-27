Милан Гаич: надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о полузащитнике армейцев Матвее Кисляке. Ранее появлялась информация, что в услугах 20-летнего хавбека армейцев заинтересованы некоторые турецкие клубы, включая «Галатасарай».

— Всё нынешнее лето периодически появляются слухи об интересе к Кисляку из Турции. На ваш взгляд, он готов уже сейчас играть в Европе?

— Я не знаю (улыбается). Готов ли он — вопрос не ко мне, но я надеюсь, что он останется в ЦСКА, — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.