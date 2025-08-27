Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милан Гаич: надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА

Милан Гаич: надеюсь, Кисляк останется в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Милан Гаич высказался о полузащитнике армейцев Матвее Кисляке. Ранее появлялась информация, что в услугах 20-летнего хавбека армейцев заинтересованы некоторые турецкие клубы, включая «Галатасарай».

— Всё нынешнее лето периодически появляются слухи об интересе к Кисляку из Турции. На ваш взгляд, он готов уже сейчас играть в Европе?
— Я не знаю (улыбается). Готов ли он — вопрос не ко мне, но я надеюсь, что он останется в ЦСКА, — приводят слова Гаича «Известия».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Краснодаром». Игра состоится 31 августа.

Материалы по теме
«Против него всегда неприятно играть». Милан Гаич — об Артёме Дзюбе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android