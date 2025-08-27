Гончаренко: в отличие от «Зенита» и «Спартака», у «Краснодара» запасные усилили игру

Бывший тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался о компоненте, в котором «Краснодар» превосходит «Зенит» и «Спартак». По его мнению, запасные игроки «быков» способны усилить игру по ходу матча. В матче 6-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил самарские «Крылья Советов» со счётом 6:0.

«В отличие от, может быть, «Зенита», в какой-то мере «Спартака», то, что игроки, которые сели на скамейку, они вышли у «Краснодара» и усилили ещё игру, которая и так была. То есть, условно, Батчи вышел вместо Перрена, великолепно сыграл тот промежуток времени, и великолепно Никита Кривцов, выходя на замену, кого бы то ни меняя, делает ещё более яркой игру «Краснодара» вот в то время, которое ему отводят. Вот эта ситуация, в которой в порядке всё в раздевалке у «Краснодара», все понимают свою роль, а нет таких, которые выходят, что-то пытаются кому-то закрыть рот, когда забивают», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».