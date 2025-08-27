«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Кокарев, Рассказов, Чернов, Солдатенков, Божин, Гальдамес, Костанца, Баньяц, Витюгов, Раков, Рахманович.

«Динамо»: Расулов, Зайдензаль, Кутицкий, Фернандес, Рубенс, Александров, Смелов, Миранчук, Бабаев, Скопинцев, Маухуб.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Динамо» занимает третье место, имея в активе три очка.