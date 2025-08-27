Скидки
Генич: матчи с «Зенитом» и «Рубином» показали, что Станкович пришёл к тому, что хотел

Генич: матчи с «Зенитом» и «Рубином» показали, что Станкович пришёл к тому, что хотел
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич похвалил тактику «Спартака» в последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги. Он отметил переход команды на схему в три центральных защитника.

«Матчи с «Зенитом» и с «Рубином», конечно, показали, что наконец-то Станкович пришёл к тому, что хотел. Он хотел играть в три центральных, чтобы не нарываться на контратаки. Ему нужен опорный полузащитник Умяров, который остаётся, и их получается четверо, а когда четверо, ну, Виктор Михайлович (обращается к Гончаренко. — Прим. «Чемпионата»), согласитесь, уже в этой контратаке ты хрен что придумаешь. Одному, вдвоём — это тяжело. А остальные просто творят. Барко стал действовать чуть поглубже. И они молодцы — второй матч подряд распределили роли с Жедсоном», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

